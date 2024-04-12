Якою буде погода в Україні на вихідних: з’явився прогноз

Погода в Україні 13-14 квітня буде теплою.

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На вихідних, 13-14 квітня, погода в Україні буде теплою, але з поривами вітру. Протягом дня очікується +17+22 градуси, на півдні та сході +22+25 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

«На заході та півночі і в суботу, і в неділю задуватиме рвучкий вітер, врахуйте це», - попередила Діденко.

За її прогнозом, дощі, часом із грозами, очікуються 13 квітня на заході, півночі, на Вінниччині та Черкащині. На решті території буде сухо.

«14 квітня більшу частину доби - без опадів, а з другої половини дня і ввечері з'явиться дощ у західних та північних областях», - повідомила вона.

У Києві в суботу місцями невеликий дощ, у неділю дощ з'явиться аж надвечір.

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