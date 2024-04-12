Какой будет погода в Украине на выходных: появился прогноз

Погода в Украине 13-14 апреля будет теплой.

В выходные, 13-14 апреля, погода в Украине будет теплой, но с порывами ветра. В течение дня ожидается +17+22 градусов, на юге и востоке +22+25 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«На западе и севере и в субботу, и в воскресенье будет задуваться порывистый ветер, учтите это», - предупредила Диденко.

По ее прогнозу, дожди, временами с грозами, ожидаются 13 апреля на западе, севере, Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории будет сухо.

«14 апреля большую часть суток – без осадков, а со второй половины дня и вечером появится дождь в западных и северных областях», – сообщила она.

В Киеве в субботу местами небольшой дождь, в воскресенье дождь появится до самого вечера.

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