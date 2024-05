Платформа Х Ілона Маска змінює параметри функції блокування користувачів в соцмережі

Компанія Ілона Маска Х вносить зміни до функції блокування на своїй платформі. Про це компанія повідомила на своїй сторінці.

Раніше, коли користувач блокував когось, він все ще міг відповідати на його повідомлення, але заблокована особа не могла бачити ці відповіді. Зараз цю функцію скасовано, тому заблоковані особи зможуть бачити прямі відповіді на їхні публікації.

У компанії пояснили, що ці зусилля є частиною прагнення привести функцію блокування у відповідність до принципів публічної міської площі. Компанія має на меті дозволити користувачам контролювати свій досвід, зберігаючи публічну видимість постів.

We are making changes to how block works.



If a user who has blocked you replies to one of your posts, you will now be able to see their reply. This change enables you to identify and report any potential bad content that you previously could not view, safeguarding both your…