Платформа Х Илона Маска изменяет параметры функции блокировки пользователей в соцсети

Компания Илона Маска Х вносит изменения в функцию блокировки на своей платформе. Об этом компания сообщила на своей странице.

Ранее, когда пользователь блокировал кого-то, он все еще мог отвечать на его сообщение, но заблокированное лицо не могло видеть эти ответы. Сейчас эту функцию отменено, поэтому заблокированные лица смогут видеть прямые ответы на их публикации.

В компании объяснили, что эти усилия являются частью стремления привести блокировку в соответствие с принципами публичной городской площади. Цель компании – позволить пользователям контролировать свой опыт, сохраняя публичную видимость постов.

We are making changes to how block works.



If a user who has blocked you replies to one of your posts, you will now be able to see their reply. This change enables you to identify and report any potential bad content that you previously could not view, safeguarding both your…