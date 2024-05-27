Учасникам гурту «Бі-2» надали громадянство Молдови

Деякі музиканти з «Бі-2» отримали молдавське громадянство разом із членами сімей.

Президент Молдови Майя Санду надала громадянство країни деяким учасникам російського гурту "Бі-2" та членам їхніх сімей.

В указі перелічені імена вісьмох росіян. Серед них – бас-гітарист "Бі-2" Максим "Лакмус" Андрющенко, а також представники менеджменту групи Олексій Левченко та Олександра Овчеренко.

Глава адміністрації президента республіки Адріан Белуцел зазначив, що група "Бі-2" виступила проти війни рф в Україні, після чого стала зазнавати репресій з боку російської влади.

"Наша країна відкрита та гостинна для людей, які обирають світ, які просувають дружбу та пошану між народами. Республіка Молдова захищає людську гідність, свободу слова та солідарність з тими, хто перебуває в небезпеці", - заявив Белуцел.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.