«Мільйони з бюджету на дослідження пінгвінів»: полярники прокоментували розповсюджену у ЗМІ інформацію

У Національному антарктичному науковому центрі кажуть, що кошти антарктичної програми неможливо витратити на військові потреби, бо програму фінансують із гуманітарної частини держбюджету.

В українському інформаційному просторі шириться новина про те, що нібито Україна витрачає "мільйони гривень на дослідження пінгвінів". У Національному антарктичному науковому центрі пояснили, на що саме витрачаються кошти, а також підкреслили, що гасло "гроші на пінгвінів" - це цілеспрямована інформаційна атака.

Дослідники зазначили, що кошти програми неможливо витратити на військові потреби, тому що програму фінансують із гуманітарної частини держбюджету, який поповнюють партнери, за умови що ці гроші будуть виділені лише на цивільні потреби.

"Крім бюджетних коштів, програма фінансується коштом міжнародних проєктів та співпраць. Наприклад, Польська антарктична програма вже третій рік частково фінансує експедиції нашого наукового судна "Ноосфера", а в програмах Єврокомісії "Горизонт" НАНЦ на конкурсній основі виграв фінансування вже трьох проєктів, ще чотири – на розгляді", – зазначили у науковому центрі.

Також там пояснили, що бюджет антарктичної програми залишається незмінним з 2022 року.

"Наша улюблена маніпуляція – про "гроші на пінгвінів", яку поширили навіть деякі поважні медіа. Основними дослідженнями на нашій станції завжди були геофізичні та метеорологічні, а пізніше додалися біологічні. З 93 наукових заходів Держпрограми пінгвіни фігурують у двох. У відсотках це – 0,035% від загальних видатків на роботу в Антарктиці", – додали у науковому центрі.

Науковці наголосили, що антарктичну програму не можна призупинити на час війни. Їїможна або продовжити, або ліквідувати.

"Безперервні спостереження для світової науки мають величезну цінність саме тим, що робляться постійно в один час за одними методиками, тобто доступні для порівняння. Ряди даних з "дірками" не мають цінності для науки, тобто перервати спостереження зараз – це обнулити українські зусилля та інвестиції попередніх трьох десятиріч, разом із півстолітніми зусиллями та інвестиціями Британії", – заявили в НАНЦ.

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