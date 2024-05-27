«Миллионы из бюджета на исследование пингвинов»: полярники прокомментировали распространенную в СМИ информацию

В Национальном антарктическом научном центре говорят, что средства антарктической программы невозможно потратить на военные нужды, потому что программа финансируется из гуманитарной части госбюджета.

В украинском информационном пространстве распространяется новость о том, что якобы Украина тратит "миллионы гривен на исследование пингвинов". В Национальном антарктическом научном центре объяснили, на что именно тратятся средства, а также подчеркнули, что лозунг "деньги на пингвинов" - это целенаправленная информационная атака.

Исследователи отметили, что средства программы невозможно потратить на военные нужды, так как программу финансируют из пополняемого партнерами гуманитарной части госбюджета, при условии что эти деньги будут выделены только на гражданские нужды.

"Помимо бюджетных средств, программа финансируется за счет международных проектов и сотрудничества. Например, Польская антарктическая программа уже третий год частично финансирует экспедиции нашего научного судна "Ноосфера", а в программах Еврокомиссии "Горизонт" НАНЦ на конкурсной основе выиграл финансирование уже трех проектов, еще четыре – на рассмотрении", – отметили в научном центре.

Также там объяснили, что бюджет антарктической программы остается неизменным с 2022 года.

"Наша любимая манипуляция – о "деньгах на пингвинов", которую распространили даже некоторые важные медиа. Основными исследованиями на нашей станции всегда были геофизические и метеорологические, а позже добавились биологические. Из 93 научных мероприятий Госпрограммы пингвины фигурируют в двух. В процентах это – 0,035 % от общих расходов на работу в Антарктике", – добавили в научном центре.

Ученые подчеркнули, что антарктическую программу нельзя приостановить на время войны. Ее можно либо продлить, либо ликвидировать.

"Непрерывные наблюдения для мировой науки имеют огромную ценность именно тем, что делаются постоянно в одно время по одним методикам, то есть доступны для сравнения. Ряды данных с "дырами" не имеют ценности для науки, т.е. предыдущих трех десятилетий, вместе с полувековыми усилиями и инвестициями Британии", – заявили в НАНЦ.

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