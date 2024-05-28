В Харькове мужчина пришел в гости с гранатой и угрожал ее взорвать

Мужчина угрожал взорвать гранату и убить всех присутствующих, если его сожительница не вернется к нему домой.

Фото: satu.kz

Червонозаводской районный суд Харькова признал виновным 45-летнего мужчину в умышленном тяжком телесном повреждении, угрозе убийством и ношении, приобретении, хранении боевого припаса без предусмотренного законом разрешения. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в январе 2024 года мужчина пришел в домовладение, расположенное по ул. Основянской в Харькове, где проживала знакомая его сожительницы. В доме в это время собрались гости.

Обвиняемый пришел с гранатой Ф-1, которую угрожал взорвать и таким образом убить присутствующих, если его сожительница не вернется домой.

«Гости, услышав угрозы мужчины, вызвали полицию, поэтому правоохранители, оперативно прибывшие на место происшествия, помешали совершению преступления», - сообщили в прокуратуре.

В феврале 2024 года мужчина снова нарушил закон. На этот раз он избил знакомого своей сожительницы бейсбольной битой, который пришел к ней в гости, причинив потерпевшему тяжкие телесные повреждения.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что гранату нашел в кустах на одной из улиц города и закопал находку на территории своего домовладения. Относительно избиения другого мужчины обвиняемый заявил, что сожалеет о содеянном.

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