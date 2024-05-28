Налоговая декларация по экологическому налогу: как избежать ошибок и освободиться от штрафов

Базовый налоговый период для этого вида налогообложения равен календарному кварталу.

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Налоговики в подкатегории 117.05 Закона о налогообложении прибыли предприятий подчеркнули важность своевременного представления отчетной декларации по экологическому налогу. В соответствии с положениями Налогового кодекса Украины, базовый налоговый период по экологическому налогу равен календарному кварталу.

Плательщики экологического налога, которые загрязняют атмосферу, водные объекты или размещают отходы, обязаны подавать определенные формы налоговых деклараций и уплачивать налог в установленные сроки. Форма налоговой декларации утверждена Министерством финансов Украины.

В случае выявления ошибок в представленной отчетной декларации, плательщик имеет возможность их исправить самостоятельно до прекращения военного положения на территории Украины. За соблюдение требований и порядка исправления ошибок плательщик освобождается от начисления штрафных санкций и пени.

В случае исправления показателей в отдельных приложениях к представленной отчетной Декларации субъектом хозяйствования представляется:

- до наступления предельного срока представления отчетной Декларации - отчетная новая Декларация вместе со всеми приложениями, в которых исчисляются налоговые обязательства по соответствующим видам объекта налогообложения;

- после наступления предельного срока представления Декларации - уточняющая Декларация вместе с теми приложениями, в которых выявлены ошибки, и в связи с этим уточняются налоговые обязательства по соответствующему виду объекта и/или приложения по объектам налогообложения, которые не были представлены вместе с отчетной Декларацией.

При этом согласно пп. 69.38 п. 69 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ временно, на период с 1 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, введенного Указом Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года № 64/2022, утвержденным Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины „О введении военного положения в Украине“ от 24 февраля 2022 года № 2102-IX, в случае самостоятельного исправления налогоплательщиком с соблюдением порядка, требований и ограничений, определенных ст. 50 НКУ, ошибок, которые привели к занижению налогового обязательства, такой плательщик освобождается от начисления и уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 50.1 ст. 50 НКУ, и пени.

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