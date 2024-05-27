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Установлено поминутное развитие событий: в ГБР рассказали детали расследования по факту прорыва врага в Харьковской области

18:26, 27 мая 2024
Учитывая резонансность производства, к расследованию привлечены лучшие следователи и руководство Главного следственного управления ГБР, - сообщили в Бюро.
Установлено поминутное развитие событий: в ГБР рассказали детали расследования по факту прорыва врага в Харьковской области
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Государственное бюро расследований исследует обстоятельства прорыва российскими военными государственной границы в Харьковской области, назначен ряд важных экспертиз.

Как сообщает ГБР, досудебное расследование начато по факту прорыва 10 мая границы в Харьковской области войсками рф. Предварительная квалификация – самовольное оставление поля и небрежное отношение к военной службе (ст. 429, ч. 4 ст. 425 УК Украины).

В рамках досудебного расследования ГБР проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, строительство фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и т.д.

Также идет проверка действий руководства всех звеньев в регионе в процессе наступательных действий противника, до и после них, исследуют возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.

"Учитывая резонансность производства, к расследованию привлечены лучшие следователи и руководство Главного следственного управления ГБР, происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ. А также - полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТУ "Харьков" и ОСУВ "Хортица", - отметили в ГБР.

В Бюро также сообщают, что установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время.

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