Встановлено похвилинний розвиток подій: у ДБР розповіли деталі розслідування за фактом прориву ворога на Харківщині

Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, - повідомили у Бюро.

Державне бюро розслідувань досліджує обставини прориву російськими військовими державного кордону в Харківській області, призначено низку важливих експертиз.

Як повідомляє ДБР, досудове розслідування розпочато за фактом прориву 10 травня кордону в Харківській області військами рф. Попередня кваліфікація – самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 КК України).

У межах досудового розслідування ДБР перевіряє рівень забезпечення й укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо.

Також триває перевірка дій керівництва усіх ланок в регіоні в процесі наступальних дій противника, до та після них, досліджують можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.

"Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також – повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця", – наголосили в ДБР.

У Бюро також повідомляють, що вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом.

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