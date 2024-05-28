Практика судів
  1. В Україні

Переправляв ухилянтів за кордон: у Вінниці суд обрав запобіжний захід ділку

07:18, 28 травня 2024
Чоловік організував незаконне переправлення ухилянтів через державний кордон України на територію Молдова.
Переправляв ухилянтів за кордон: у Вінниці суд обрав запобіжний захід ділку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький міський суд Вінницької області обрав запобіжний захід для чоловіка, який здійснював організації незаконного переправлення через кордон.

Судом встановлено, що підозрюваний, будучи мешканцем прикордонного регіону, володіючи інформацією про способи та порядок здійснення охорони державного кордону України, організував незаконне переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова.

Підозрюваний, під час зустрічі узгодив із двома чоловіками, які діяли під контролем працівників правоохоронних органів, умови здійснення незаконного переправлення на човні через державний кордон, за грошову винагороду у розмірі 5 500 доларів США з кожної особи. Надалі, у день здійснення задуманого плану по незаконному переправленню, підозрюваний був затриманий працівниками правоохоронних органів.

При обранні запобіжного заходу слідчим суддею було враховано обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснювати дії, передбачені ст. 177 КПК України.

За результатами судового розгляду, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував до підозрюваного запобіжний  захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 242 240 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання і доставка військовозобов’язаного до ТЦК – КУпАП і постанова Кабміну 560 визначають підстави по-різному

КУпАП встановлює, що до ТЦК особа може бути доставлена з метою складення протоколу про адмінправопорушення «в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим», а постанова Кабміну 560 дозволяє затримати особу просто у разі відмови від отримання повістки.

Бронювання + або як суди намагаються вирішити питання мобілізації працівників апарату

Більшість військовозобов’язаних працівників апаратів судам вдається забронювати, але бронювати працівників стає дедалі складніше.

Міжнародні партнери поставили такі умови: в Антарктичному центрі пояснили, чому кошти на дослідження пінгвінів не можуть йти на військові потреби

Певна частина дерджбюджету наповнюється винятково за кошти міжнародних партнерів саме з умовою витрати цих коштів лише на цивільні потреби, зокрема, на дослідження пінгвінів, пояснили у Національному антарктичному науковому центрі.

Верховна Рада запровадила штрафи до 2700 грн за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру у месенджери

Також парламент увів до КУпАП відповідальність за психологічне насильство за ознакою статі.

Головний редактор «УП» Севгіль Мусаєва заявила, що ТЦК «утримують» співробітника редакції без зв’язку

Разом з тим, слід нагадати, що співробітники онлайн-медіа, на відміну від виконавців донорських проектів, підлягають бронюванню лише, якщо таке медіа відповідає критеріям для великого бізнесу – зокрема, сплатило 1,5 млн євро податків.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду