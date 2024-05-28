Переправляв ухилянтів за кордон: у Вінниці суд обрав запобіжний захід ділку

Чоловік організував незаконне переправлення ухилянтів через державний кордон України на територію Молдова.

Вінницький міський суд Вінницької області обрав запобіжний захід для чоловіка, який здійснював організації незаконного переправлення через кордон.

Судом встановлено, що підозрюваний, будучи мешканцем прикордонного регіону, володіючи інформацією про способи та порядок здійснення охорони державного кордону України, організував незаконне переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова.

Підозрюваний, під час зустрічі узгодив із двома чоловіками, які діяли під контролем працівників правоохоронних органів, умови здійснення незаконного переправлення на човні через державний кордон, за грошову винагороду у розмірі 5 500 доларів США з кожної особи. Надалі, у день здійснення задуманого плану по незаконному переправленню, підозрюваний був затриманий працівниками правоохоронних органів.

При обранні запобіжного заходу слідчим суддею було враховано обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснювати дії, передбачені ст. 177 КПК України.

За результатами судового розгляду, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 242 240 грн.

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