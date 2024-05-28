У Львові трамвай наїхав на бабцю на пішохідному переході

79-річна жінка із травмами була доставлена до лікарні.

Джерело фото: MVS.LVIV

У Львові сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала літня жінка. Інцидент трапився сьогодні, 27 травня, близько 10:00 на вулиці Замарстинівській. Про це повідомила поліція Львівської області.

За попередньою інформацією від правоохоронних органів, водійка трамвая, 51-річна жителька Яворівського району, здійснила наїзд на пішохода, 79-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу через нерегульований пішохідний перехід.

Внаслідок аварії літня жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні для надання медичної допомоги.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП, а також вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

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