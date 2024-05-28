Во Львове трамвай наехал на бабушку на пешеходном переходе

79-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу.

Источник фото: MVS.LVIV

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пожилая женщина. Инцидент произошел сегодня, 27 мая, около 10:00 на улице Замарстыновской. Об этом сообщила полиция Львовской области.

По предварительной информации от правоохранительных органов, водитель трамвая, 51-летняя жительница Яворивского района, совершила наезд на пешехода, 79-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу через нерегулируемый пешеходный переход.

В результате аварии пожилая женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, а также решают вопрос о правовой квалификации события.

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