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Во Львове трамвай наехал на бабушку на пешеходном переходе

07:05, 28 мая 2024
79-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу.
Во Львове трамвай наехал на бабушку на пешеходном переходе
Источник фото: MVS.LVIV
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Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пожилая женщина. Инцидент произошел сегодня, 27 мая, около 10:00 на улице Замарстыновской. Об этом сообщила полиция Львовской области.

По предварительной информации от правоохранительных органов, водитель трамвая, 51-летняя жительница Яворивского района, совершила наезд на пешехода, 79-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу через нерегулируемый пешеходный переход.

В результате аварии пожилая женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, а также решают вопрос о правовой квалификации события.

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