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В Винницкой области сотрудника ЦНАПа разоблачили на взятке в 2500 долларов

11:09, 28 мая 2024
По данным следствия, подозреваемый договорился получить деньги от представителя ООО за регистрацию права собственности на недвижимое имущество, принадлежащее этому обществу.
В Винницкой области сотрудника ЦНАПа разоблачили на взятке в 2500 долларов
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В Винницкой области чиновника местного самоуправления разоблачили на взятке в 2500 долларов. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Так, сообщено о подозрении начальнику отдела «Центр предоставления административных услуг» одного из городских советов Винницкой области по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый договорился получить деньги от представителя ООО за регистрацию права собственности на недвижимое имущество, принадлежащее этому обществу.

Он должен повлиять на государственного регистратора для внесения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество сведений о регистрации объекта недвижимого имущества.

Неправомерная выгода составила 2500 долларов.

Отмечается, что при получении второй части, ранее оговоренной неправомерной выгоды в сумме 1500 долларов, чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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