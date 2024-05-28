На Вінниччині посадовця ЦНАПу викрили на хабарі у 2500 доларів

За даними слідства, підозрюваний домовився отримати гроші від представника ТОВ за реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке належить цьому товариству.

На Вінниччині посадовця місцевого самоврядування викрили на хабарі у 2500 доларів. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Так, повідомлено про підозру начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг» однієї з міських ради Вінниччини за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний домовився отримати гроші від представника ТОВ за реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке належить цьому товариству.

Він мав вплинути на державного реєстратора для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про реєстрацію об’єкта нерухомого майна.

Неправомірна вигода становила 2500 доларів.

Зазначається, що під час одержання другої частини, раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів, посадовця було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

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