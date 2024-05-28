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Переправлял уклонистов за границу: в Виннице суд избрал меру пресечения дельцу

07:18, 28 мая 2024
Мужчина организовал незаконную переправку уклонистов через государственную границу Украины на территорию Молдовы.
Переправлял уклонистов за границу: в Виннице суд избрал меру пресечения дельцу
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Винницкий городской суд Винницкой области избрал меру пресечения для мужчины, который осуществлял организацию незаконной переправки через границу.

Судом установлено, что подозреваемый, будучи жителем приграничного региона, обладая информацией о способах и порядке осуществления охраны государственной границы Украины, организовал незаконную переправку граждан Украины через государственную границу Украины на территорию Республики Молдова.

Подозреваемый во время встречи согласовал с двумя мужчинами, действовавшими под контролем работников правоохранительных органов, условия осуществления незаконной переправки на лодке через государственную границу за денежное вознаграждение в размере 5 500 долларов США с каждого человека. В дальнейшем, в день осуществления задуманного плана по незаконной переправке, подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

При избрании меры пресечения следственным судьей была учтена обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемый может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК Украины.

По результатам судебного разбирательства, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 242 240 грн.

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