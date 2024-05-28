Переправлял уклонистов за границу: в Виннице суд избрал меру пресечения дельцу

Винницкий городской суд Винницкой области избрал меру пресечения для мужчины, который осуществлял организацию незаконной переправки через границу.
Судом установлено, что подозреваемый, будучи жителем приграничного региона, обладая информацией о способах и порядке осуществления охраны государственной границы Украины, организовал незаконную переправку граждан Украины через государственную границу Украины на территорию Республики Молдова.
Подозреваемый во время встречи согласовал с двумя мужчинами, действовавшими под контролем работников правоохранительных органов, условия осуществления незаконной переправки на лодке через государственную границу за денежное вознаграждение в размере 5 500 долларов США с каждого человека. В дальнейшем, в день осуществления задуманного плана по незаконной переправке, подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
При избрании меры пресечения следственным судьей была учтена обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемый может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК Украины.
По результатам судебного разбирательства, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 242 240 грн.
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