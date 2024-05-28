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Податкова декларація із екологічного податку: як уникнути помилок та звільнитися від штрафів

07:36, 28 травня 2024
Базовий податковий період для цього виду оподаткування дорівнює календарному кварталу.
Податкова декларація із екологічного податку: як уникнути помилок та звільнитися від штрафів
Джерело фото: GMK Center
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Податківці у підкатегорії 117.05 Закону про оподаткування прибутку підприємств підкреслили важливість вчасного подання звітної декларації щодо екологічного податку. Відповідно до положень Податкового кодексу України, базовий податковий період з екологічного податку дорівнює календарному кварталу.

Платники екологічного податку, які забруднюють атмосферу, водні об'єкти чи розміщують відходи, зобов'язані подавати визначені форми податкових декларацій та сплачувати податок у встановлені терміни. Форма податкової декларації затверджена Міністерством фінансів України.

У разі виявлення помилок у поданій звітній декларації, платник має можливість їх виправити самостійно до припинення воєнного стану на території України. За дотримання вимог та порядку виправлення помилок платник звільняється від нарахування штрафних санкцій та пені.

У разі виправлення показників в окремих додатках до поданої звітної Декларації суб’єктом господарювання подається:

  • до настання граничного терміну подання звітної Декларації – звітна нова Декларація разом з усіма додатками, в яких обчислюються податкові зобов’язання за відповідними видами об’єкта оподаткування;
  • після настання граничного терміну подання Декларації – уточнююча Декларація разом з тими додатками, в яких виявлені помилки, та у зв’язку з цим уточнюються податкові зобов’язання за відповідним видом об’єкта та/або додатки за об’єктами оподаткування, які не були подані разом зі звітною Декларацію.

При цьому згідно з пп. 69.38 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, запровадженого Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пені.

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