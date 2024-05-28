У Харкові чоловік прийшов у гості з гранатою та погрожував її підірвати

Чоловік погрожував підірвати гранату та вбити присутніх, якщо його співмешканка не повернеться до нього додому.

Фото: satu.kz

Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав винним 45-річного чоловіка в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, погрозі вбивством та носінні, придбанні, зберіганні бойового припасу без передбаченого законом дозволу. Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, в січні 2024 року чоловік прийшов до домоволодіння, розташованого по вул. Основ’янській у Харкові, де проживала знайома його співмешканки. У будинку в цей час зібралися гості.

Обвинувачений прийшов з гранатою Ф-1, яку погрожував підірвати та таким чином вбити присутніх, якщо його співмешканка не повернеться до нього додому.

«Гості, почувши погрози чоловіка, викликали поліцію, тож правоохоронці, які оперативно прибули на місце події, завадили вчиненню злочину», - повідомили у прокуратурі.

У лютому 2024 року чоловік знову порушив закон. Цього разу він побив знайомого своєї співмешканки бейсбольною битою, який прийшов до неї в гості, спричинивши потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Він розказав, що гранату знайшов в кущах на одній з вулиць міста та закопав знахідку на території свого домоволодіння. Щодо побиття іншого чоловіка обвинувачений заявив, що шкодує про вчинене.

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