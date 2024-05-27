Участникам группы «Би-2» предоставили гражданство Молдовы

Некоторые музыканты из Би-2 получили молдавское гражданство вместе с членами семей.

Президент Молдовы Майя Санду предоставила гражданство страны некоторым участникам российской группы "Би-2" и членам их семей.

В указе перечислены имена восьми россиян. Среди них – бас-гитарист "Би-2" Максим "Лакмус" Андрющенко, а также представители менеджмента группы Алексей Левченко и Александра Овчеренко.

Глава администрации президента республики Адриан Белуцел отметил, что группа "Би-2" выступила против войны рф в Украине, после чего стала подвергаться репрессиям со стороны российских властей.

"Наша страна открыта и гостеприимна для людей, которые выбирают мир, которые продвигают дружбу и уважение между народами. Республика Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова и солидарность с теми, кто находится в опасности", - заявил Белуцел.

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