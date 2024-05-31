Apple вдосконалить помічника Siri, додавши до нього більш просунутий штучний інтелект

Нова система дозволить Siri вперше почати контролювати усі функції в додатках.

Компанія Apple планує модернізувати свого віртуального помічника Siri, додавши до нього більш просунутий штучний інтелект. Про це повідомляє Bloomberg.

Нова система дозволить Siri вперше почати контролювати усі функції в додатках.

Агентство вказує, що ця зміна вимагала оновлення базового програмного забезпечення Siri з використанням великих мовних моделей - основної технології, що лежить в основі генеративного штучного інтелекту - і стане одним з ключових моментів нового поступу Apple у сфері штучного інтелекту.

Оновлення є частиною більш широкої стратегії компанії в галузі ШІ, яка буде представлена на Всесвітній конференції для розробників 10 червня.

За даними джерел, Apple готує кілька функцій, серед яких розшифровка голосових нотаток і резюме, швидкий огляд веб-сайтів і сповіщень, автоматичні відповіді на повідомлення, розширені можливості редагування фотографій і емодзі, створені штучним інтелектом.

Нова система дозволить Siri більш точно керувати iPhone або iPad та здійснювати навігацію.

Це включає можливість відкривати окремі документи, переміщувати нотатки в іншу папку, надсилати або видаляти електронні листи, відкривати певну публікацію в Apple News, надсилати електронною поштою веб-посилання або навіть запитувати пристрій про короткий зміст статті.

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