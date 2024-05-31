Apple усовершенствует помощника Siri, добавив к нему более продвинутый искусственный интеллект.

Новая система позволит Siri впервые начать контролировать все функции в приложениях.

Компания Apple планирует модернизировать своего виртуального помощника Siri, добавив в него более продвинутый искусственный интеллект. Об этом сообщает Bloomberg.

Новая система позволит Siri впервые начать контролировать все функции в приложениях.

Агентство указывает, что это изменение требовало обновления базового программного обеспечения Siri с использованием крупных языковых моделей – основной технологии, лежащей в основе генеративного искусственного интеллекта – и станет одним из ключевых моментов нового прогресса Apple в сфере искусственного интеллекта.

Обновление является частью более широкой стратегии компании в области ИИ, которая будет представлена ​​на Всемирной конференции для разработчиков 10 июня.

По данным источников, Apple готовит несколько функций, среди которых расшифровка голосовых заметок и резюме, быстрый обзор веб-сайтов и уведомлений, автоматические ответы на сообщения, расширенные возможности редактирования фотографий и эмодзи, созданные искусственным интеллектом.

Новая система позволит Siri более точно управлять iPhone или iPad и осуществлять навигацию.

Это включает возможность открывать отдельные документы, перемещать заметки в другую папку, отправлять или удалять электронные письма, открывать определенную публикацию в Apple News, отправлять по электронной почте веб-ссылки или даже запрашивать устройство о коротком содержании статьи.

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