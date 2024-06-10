Сильний град відбив ніс літака Austrian Airlines на підльоті до Відня, фото

Попри сильну негоду і значні пошкодження, пілотам вдалося посадити лайнер.

Джерело фото: x.com/SLCScanner

У літака Airbus A320 від Austrian Airlines на підльоті до австрійської столиці Відня сильний град пошкодив два передні вікна кабіни літака, носову частину літака та деякі панелі.

Austrian Airlines підтвердила інцидент.

Літак зміг безпечно приземлитися у Віденському міжнародному аеропорту «Швехат». Ніхто з пасажирів рейсу не постраждав.

Технічній групі Austrian Airlines вже доручили провести конкретну оцінку пошкоджень літака.

Джерело фото: x.com/SLCScanner

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