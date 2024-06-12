Столтенберг заявив, що країни НАТО нарощуватимуть військову допомогу Україні

Міністри оборони країн НАТО планують розглянути питання нарощування військової допомоги для України.

Фото: ukrinform.com

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що міністри оборони країн НАТО, які 13 червня зберуться на дводенну зустріч у Брюсселі, розглянуть питання нарощування військової допомоги для України. Про це сказав під час пресконференції у Брюсселі 12 червня.

За його словами, під час зустрічі також обговорять підвищення координуючої ролі Альянсу в наданні такої допомоги, щоб уникнути нових затримок у її наданні.

«Як ми бачили протягом кількох минулих місяців, затримки в наданні Україні військової допомоги мали наслідки на полі бою. Але наразі союзники нарощують свою підтримку. Я вітаю пакет на 60 мільярдів доларів від США та суттєві внески від інших союзників», - заявив керівник НАТО.

Раніше ми писали, що Столтенберг очікує, що на саміті НАТО погодять чіткіші формулювання щодо членства України.

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