Столтенберг заявил, что страны НАТО будут наращивать военную помощь Украине

Министры обороны НАТО планируют рассмотреть вопрос наращивания военной помощи для Украины.

Фото: ukrinform.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО, которые 13 июня соберутся на двухдневную встречу в Брюсселе, рассмотрят вопрос наращивания военной помощи для Украины. Об этом сказал во время пресс-конференции в Брюсселе 12 июня.

По его словам, во время встречи также обсудят повышение координирующей роли Североатлантического союза в предоставлении такой помощи, чтобы избежать новых задержек в ее оказании.

«Как мы видели в течение нескольких прошлых месяцев, задержки в предоставлении Украине военной помощи имели последствия на поле боя. Но союзники наращивают свою поддержку. Я приветствую пакет на 60 миллиардов долларов от США и существенные взносы от других союзников», – заявил руководитель НАТО.

Напомним, также Столтенберг ожидает, что на саммите НАТО согласуют более четкие формулировки относительно членства Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.