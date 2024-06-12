Зеленский в Саудовской Аравии встретился с наследным принцем: что обсудили

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между странами и другие вопросы.

Фото: president.gov.ua

В среду, 12 июня, во время визита в Саудовскую Аравию Президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Саудовской Аравии и стремление Его Королевского Высочества помочь в восстановлении мира.

В ходе встречи обсудили двусторонние отношения между странами, отметили прогресс в выполнении предварительных договоренностей и сотрудничество команд.

«Отдельное внимание было уделено подготовке к Глобальному саммиту мира, ожидаемым результатам, их реализации и приближению справедливого мира для Украины», - сказано в сообщении.

Фото: president.gov.ua

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