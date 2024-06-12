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Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся зі спадкоємним принцом: що обговорили

20:45, 12 червня 2024
Під час зустрічі сторони обговорили двосторонні відносини між країнами та інші питання.
Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся зі спадкоємним принцом: що обговорили
Фото: president.gov.ua
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У середу, 12 червня, під час візиту до Саудівської Аравії Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

Зеленський подякував за підтримку з боку Саудівської Аравії та прагнення Його Королівської Високості допомогти у відновленні миру.

Під час зустрічі обговорили двосторонні відносини між країнами, відзначили прогрес у виконанні попередніх домовленостей та результативну співпрацю команд.

«Окрему увагу приділили підготовці до Глобального саміту миру, очікуваним результатам, їхній реалізації та наближенню справедливого миру для України», - сказано у повідомленні.

Фото: president.gov.ua

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