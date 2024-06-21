Стало відомо, чому деякі люди жодного разу не хворіли на коронавірус

Вчені дізналися, що справа у реакції імунних клітин носа та активності гена раннього попередження.

За час тривалої пандемії коронавірусу деякі люди не разу не хворіли. Вчені кажуть, що причина у реакції імунних клітин носа та активності гена раннього попередження.Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature.

У 2021 році, коли пандемія наростала, група британських вчених провела експеримент. Вони ввели 36 здоровим дорослим добровольцям, які не хворіли на COVID-19 і не були вакциновані, низьку дозу вірусу через ніс.

У 16 учасників дослідження вчені вивчали активність імунних клітин у крові та слизовій оболонці носа. В результаті було виявлено, що добровольці були розподілені на три групи:

у шістьох розвинулася стійка інфекція – вони захворіли;

троє отримали тимчасово позитивні тести на COVID-19;

у сімох тести завжди були негативними, але вони мали сформовану імунну відповідь.

У людей з другої та третьої груп ще до контакту з ковідом був високий рівень активності гена під назвою HLA-DQA2. Це спостерігалося в клітинах, які сигналізують про небезпеку для імунної системи.

Вчені зробили висновок, що люди з високим рівнем активності HLA-DQA2 можуть мати ефективнішу імунну відповідь на COVID-19. Однак у них все ж немає абсолютного імунітету – деякі добровольці підхопили вірус після дослідження.

У людей, які отримали короткочасний позитивний результат тесту, вчені зафіксували швидку імунну відповідь у клітинах носа (протягом доби після зараження) та повільнішу імунну відповідь у клітинах крові. Водночас у тих, хто захворів одразу, реакція у носі була повільнішою – в середньому через п'ять днів після контакту з вірусом.

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