Практика судів
  1. У світі

Стало відомо, чому деякі люди жодного разу не хворіли на коронавірус

23:46, 21 червня 2024
Вчені дізналися, що справа у реакції імунних клітин носа та активності гена раннього попередження.
Стало відомо, чому деякі люди жодного разу не хворіли на коронавірус
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За час тривалої пандемії коронавірусу деякі люди не разу не хворіли. Вчені кажуть, що причина у реакції імунних клітин носа та активності гена раннього попередження.Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature.

У 2021 році, коли пандемія наростала, група британських вчених провела експеримент. Вони ввели 36 здоровим дорослим добровольцям, які не хворіли на COVID-19 і не були вакциновані, низьку дозу вірусу через ніс. 

У 16 учасників дослідження вчені вивчали активність імунних клітин у крові та слизовій оболонці носа. В результаті було виявлено, що добровольці були розподілені на три групи:

  • у шістьох розвинулася стійка інфекція – вони захворіли;
  • троє отримали тимчасово позитивні тести на COVID-19;
  • у сімох тести завжди були негативними, але вони мали сформовану імунну відповідь.

У людей з другої та третьої груп ще до контакту з ковідом був високий рівень активності гена під назвою HLA-DQA2. Це спостерігалося в клітинах, які сигналізують про небезпеку для імунної системи.

Вчені зробили висновок, що люди з високим рівнем активності HLA-DQA2 можуть мати ефективнішу імунну відповідь на COVID-19. Однак у них все ж немає абсолютного імунітету – деякі добровольці підхопили вірус після дослідження.

У людей, які отримали короткочасний позитивний результат тесту, вчені зафіксували швидку імунну відповідь у клітинах носа (протягом доби після зараження) та повільнішу імунну відповідь у клітинах крові. Водночас у тих, хто захворів одразу, реакція у носі була повільнішою – в середньому через п'ять днів після контакту з вірусом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада перейменує місто Бровари на місто Броварі – народні депутати внесли проект

Народний депутат Роман Лозинський пропонує перейменувати місто Бровари на місто Броварі.

Велика Палата Верховного Суду: підхід, який сформувався у практиці судів через новосформовані висновки ВП ВС, нівелює значення процедури перегляду заочного рішення

Велика Палата Верховного Суду: новосформований підхід ВП ВС спричинив численні розбіжності у застосуванні норм процесуального права, які з моменту запровадження інституту заочного розгляду справи застосовувалися судами по-іншому, що не сприяло забезпеченню єдності судової практики.

Сума відшкодування за цивільним позовом у кримінальному провадженні не обов’язково має збігатися з розміром завданої злочином шкоди – Верховний Суд

Заподіяна злочином шкода як обставина, що впливає на його кваліфікацію, та відшкодування збитків як спосіб захисту порушеного цивільного права і компенсаційний механізм відрізняються за правовими наслідками – Верховний Суд

Уряд вирішить проблему, через яку члени родини загиблих військовослужбовців не можуть отримати статус члена сімʼї загиблого Захисника України

Кабмін схвалив законопроект, який вирішує проблему, через яку поранені військовослужбовці не можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а члени родин загиблих військовослужбовців – статус члена сімʼї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Кабмін створить електронний Соціальний реєстр, де будуть дані про отримувачів усіх видів соціальної допомоги

Інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава, можна буде побачити в електронному Соціальному реєстрі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси