Ще більше рапортів: Міноборони та Генштаб оновили портал «Військовий асистент»

На сайті можна знайти стандартизовані шаблони близько 100 необхідних документів.

На порталі «Військовий асистент» тепер доступні близько 100 стандартизованих рапортів – від відпусток до грошової допомоги та ВЛК. Також там можна знайти інструкції щодо дій у разі захворювання, травми чи поранення.

Рапорти доступні у форматах DOC, DOCX та PDF, що дозволяє їх використовувати на будь-яких пристроях – ноутбуках, смартфонах, планшетах.

Як раніше зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер, мета ресурсу – спростити процеси та зменшити частку нерозглянутих або повернутих на доопрацювання документів від військових, підвищити обізнаність військовослужбовців про свої права.

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