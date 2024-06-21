Участь рф у другому Саміті миру можлива за форматом «зернової угоди, — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що країна може повторити досвід переговорів навколо «зернової угоди» задля залучення рф до другого саміту миру. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
«На шляху до другого саміту треба вирішити дуже багато питань, зокрема щодо того, як будуть ці переговори структуровані. Однак, у нас є дуже успішний досвід переговорів щодо «Чорноморської зернової ініціативи». Коли Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН, а Туреччина та ООН вели перемовини з росією. І угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН та Україною, а також Туреччиною, ООН та росією – так зліпилася угода», – сказав Кулеба.
Він також додав, що наразі в України немає бажання напряму контактувати з російською стороною, з огляду на всі ті злочини, які вони вчиняють проти України. Він також додав, що наразі ключова задача для України – не лише закінчити війну, а й забезпечити мир у майбутньому.
«Коли ми говоримо про росію, то запобіжники – це термін умовний. Саме тому кінцева перемога має полягати в тому, що буде створена реальність, в якій РФ буде не здатна повторити напад на Україну», – пояснив Кулеба, додавши, що однією з таких передумов є підписання безпекових угод з США та іншими країнами.
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