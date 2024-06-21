Участь рф у другому Саміті миру можлива за форматом «зернової угоди, — Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що участь росії у другому Саміті миру можлива за форматом Чорноморської зернової ініціативи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що країна може повторити досвід переговорів навколо «зернової угоди» задля залучення рф до другого саміту миру. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«На шляху до другого саміту треба вирішити дуже багато питань, зокрема щодо того, як будуть ці переговори структуровані. Однак, у нас є дуже успішний досвід переговорів щодо «Чорноморської зернової ініціативи». Коли Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН, а Туреччина та ООН вели перемовини з росією. І угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН та Україною, а також Туреччиною, ООН та росією – так зліпилася угода», – сказав Кулеба.

Він також додав, що наразі в України немає бажання напряму контактувати з російською стороною, з огляду на всі ті злочини, які вони вчиняють проти України. Він також додав, що наразі ключова задача для України – не лише закінчити війну, а й забезпечити мир у майбутньому.

«Коли ми говоримо про росію, то запобіжники – це термін умовний. Саме тому кінцева перемога має полягати в тому, що буде створена реальність, в якій РФ буде не здатна повторити напад на Україну», – пояснив Кулеба, додавши, що однією з таких передумов є підписання безпекових угод з США та іншими країнами.

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