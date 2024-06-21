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Участие рф во втором Саммите мира возможно по формату «зернового соглашения», — Кулеба

17:51, 21 июня 2024
Дмитрий Кулеба заявил, что участие россии во втором Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы.
Участие рф во втором Саммите мира возможно по формату «зернового соглашения», — Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна может повторить опыт переговоров вокруг «зернового соглашения» для привлечения россии к второму саммиту мира. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«На пути ко второму саммиту надо решить очень много вопросов, в частности относительно того, как будут эти переговоры структурированы. Однако, у нас есть очень успешный опыт переговоров по «Черноморской зерновой инициативе». Когда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, а Турция и ООН вели переговоры с россией. И соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и россией - так слепилось соглашение», - сказал Кулеба.

Он также добавил, что сейчас у Украины нет желания напрямую контактировать с российской стороной, учитывая все те преступления, которые они совершают против Украины. Он также добавил, что сейчас ключевая задача для Украины - не только закончить войну, но и обеспечить мир в будущем.

«Когда мы говорим о россии, то предохранители - это термин условный. Именно поэтому конечная победа должна заключаться в том, что будет создана реальность, в которой РФ будет не способна повторить нападение на Украину», - пояснил Кулеба, добавив, что одной из таких предпосылок является подписание соглашений по безопасности с США и другими странами.

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