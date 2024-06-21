Участие рф во втором Саммите мира возможно по формату «зернового соглашения», — Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что участие россии во втором Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна может повторить опыт переговоров вокруг «зернового соглашения» для привлечения россии к второму саммиту мира. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«На пути ко второму саммиту надо решить очень много вопросов, в частности относительно того, как будут эти переговоры структурированы. Однако, у нас есть очень успешный опыт переговоров по «Черноморской зерновой инициативе». Когда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, а Турция и ООН вели переговоры с россией. И соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и россией - так слепилось соглашение», - сказал Кулеба.

Он также добавил, что сейчас у Украины нет желания напрямую контактировать с российской стороной, учитывая все те преступления, которые они совершают против Украины. Он также добавил, что сейчас ключевая задача для Украины - не только закончить войну, но и обеспечить мир в будущем.

«Когда мы говорим о россии, то предохранители - это термин условный. Именно поэтому конечная победа должна заключаться в том, что будет создана реальность, в которой РФ будет не способна повторить нападение на Украину», - пояснил Кулеба, добавив, что одной из таких предпосылок является подписание соглашений по безопасности с США и другими странами.

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