На Волыни будут судить работника зернохранилища за растрату на сумму более 3,4 миллиона гривен

Чиновник выдавал ложные официальные документы, чтобы скрыть растраты.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении начальника участка филиала АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» по фактам растраты чужого имущества в особо крупных размерах и служебного подлога. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Расследованием установлено, что работник зернохранилища в г. Владимир на Волыни без ведома владельца урожая и надлежащего учета отпустил неизвестным лицам зерно пшеницы, кукурузы и овса. Общая стоимость противоправно выданной агропродукции составила 3,4 млн. грн.

Чтобы скрыть факт растраты, он издавал ложные официальные документы.

При этом обвиняемый должен был осуществлять ответственное хранение зерна АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.