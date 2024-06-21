На Волині судитимуть працівника зерносховища за розтрату на суму понад 3,4 мільйона гривень

Посадовець видавав неправдиві офіційні документи для приховання розтрати.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника дільниці філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах та службового підроблення. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, працівник зерносховища у м. Володимир на Волині без відома власника врожаю та належного обліку відпустив невідомим особам зерно пшениці, кукурудзи та вівса. Загальна вартість протиправно виданої агропродукції склала 3,4 млн грн.

Аби приховати факт розтрати, він видавав неправдиві офіційні документи.

При цьому обвинувачений мав здійснювати відповідальне зберігання зерна АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

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