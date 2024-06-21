Суд стягнув з комунального підприємства понад 600 тисяч грн в дохід держави за порушення природоохоронного законодавства

Суд зауважив, що у спорі про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, слід виходити з презумпції вини правопорушника.

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Тернопільська окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до комунального підприємства про стягнення 662 267,37 грн збитків, заподіяних внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства. Про це інформує Господарський суд Тернопільської області.

Позовні вимоги мотивовані тим, що внаслідок неналежного дотримання умов дозволу на спеціальне водокористування, відповідачем завдано збитків водним об`єктам внаслідок перевищення граничного обсягу скиду забруднюючих речовин у річку Іква.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку, що факт перевищення комунальним підприємством показників гранично допустимого скидання стічних вод у водний об`єкт - річку Іква, неодноразово підтверджено.

Суд зазначив, що у діях комунального підприємства наявні усі елементи складу цивільного правопорушення, а саме: протиправна поведінка підприємства, що виражається у недотриманні нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) при скиданні стічних вод у р. Іква; безпосередній причинний зв`язок між шкодою і протиправною поведінкою підприємства, оскільки шкода виступає об`єктивним наслідком поведінки підприємства через недотримання природоохоронного законодавства; вина підприємства полягає у недотриманні умов ГДС при скиданні стічних вод у р. Іква.

При цьому суд зауважив, що у спорі про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, слід виходити з презумпції вини правопорушника.

Відтак, суд задовольнив позовні вимоги та стягнув з комунального підприємства в користь держави 662 267,37 грн збитків, заподіяних внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства.

Ознайомитись з повним текстом рішення суду від 03.06.2024 у справі № 921/130/24 можна за посиланням.

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