Суд взыскал с коммунального предприятия более 600 тысяч грн в доход государства за нарушение природоохранного законодательства

Суд отметил, что в споре о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, следует исходить из презумпции вины правонарушителя.

Тернопольская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском к коммунальному предприятию о взыскании 662 267,37 грн ущерба, причиненного вследствие нарушения требований природоохранного законодательства. Об этом сообщает Хозяйственный суд Тернопольской области.

Исковые требования мотивированы тем, что вследствие ненадлежащего соблюдения условий разрешения на специальное водопользование, ответчиком причинен ущерб водным объектам вследствие превышения предельного объема сброса загрязняющих веществ в реку Иква.

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу, что факт превышения коммунальным предприятием показателей предельно допустимого сброса сточных вод в водный объект – реку Иква, неоднократно подтвержден.

Суд отметил, что в действиях коммунального предприятия есть все элементы состава гражданского правонарушения, а именно: противоправное поведение предприятия, выражающееся в несоблюдении нормативов предельно допустимых сбросов (ГДС) при сбросе сточных вод в г. Иква; непосредственная причинная связь между вредом и противоправным поведением предприятия, поскольку вред выступает объективным следствием поведения предприятия из-за несоблюдения природоохранного законодательства; вина предприятия состоит в несоблюдении условий ГДС при сбросе сточных вод в г. Иква.

При этом суд отметил, что в споре о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, следует исходить из презумпции вины правонарушителя.

Следовательно, суд удовлетворил исковые требования и взыскал с коммунального предприятия в пользу государства 662 267,37 грн ущерба, причиненного вследствие нарушения требований природоохранного законодательства.

Ознакомиться с полным текстом решения суда от 03.06.2024 г. по делу № 921/130/24 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.