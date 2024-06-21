Еще больше рапортов: Минобороны и Генштаб обновили портал «Военный ассистент»

На сайте можно найти стандартизированные шаблоны около 100 необходимых документов.

На портале «Военный ассистент» теперь доступно около 100 стандартизированных рапортов – от отпусков до денежной помощи и ВЛК. Также там можно найти инструкции по действиям в случае заболевания, травмы или ранения.

Рапорты доступны в форматах DOC, DOCX и PDF, что позволяет использовать их на любых устройствах – ноутбуках, смартфонах, планшетах.

Как ранее отметил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер, цель ресурса – упростить процессы и уменьшить долю нерассмотренных или возвращенных на доработку документов от военных, повысить осведомленность военнослужащих о своих правах.

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