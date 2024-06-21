Стало известно, почему некоторые люди ни разу не болели коронавирусом

Ученые узнали, что дело в реакции иммунных клеток носа и активности гена раннего предупреждения.

За время продолжительной пандемии коронавируса некоторые люди ни разу не болели. Ученые говорят, что причина в реакции иммунных клеток носа и активности гена раннего предупреждения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

В 2021 году, когда пандемия нарастала, группа британских учёных провела эксперимент. Они ввели 36 здоровым взрослым добровольцам, которые не болели COVID-19 и не были вакцинированы, низкую дозу вируса через нос.

У 16 участников исследования ученые изучали активность иммунных клеток в крови и слизистой носа. В результате было обнаружено, что добровольцы были распределены на три группы:

у шестерых развилась стойкая инфекция – они заболели;

трое получили временно положительные тесты на COVID-19;

в семи тестах всегда были отрицательными, но они имели сформированный иммунный ответ.

У людей из второй и третьей групп еще до контакта с ковидом был высокий уровень активности гена под названием HLA-DQA2. Это наблюдалось в клетках, сигнализирующих об опасности для иммунной системы.

Ученые заключили, что люди с высоким уровнем активности HLA-DQA2 могут иметь более эффективный иммунный ответ на COVID-19. Однако у них все же нет абсолютного иммунитета – некоторые добровольцы подхватили вирус после исследования.

У людей, получивших кратковременный положительный результат теста, ученые зафиксировали быстрый иммунный ответ в клетках носа (в течение суток после заражения) и более медленный иммунный ответ в клетках крови. В то же время у заболевших сразу реакция в носу была медленнее – в среднем через пять дней после контакта с вирусом.

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