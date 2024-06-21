Практика судов
  1. В мире

Стало известно, почему некоторые люди ни разу не болели коронавирусом

23:46, 21 июня 2024
Ученые узнали, что дело в реакции иммунных клеток носа и активности гена раннего предупреждения.
Стало известно, почему некоторые люди ни разу не болели коронавирусом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За время продолжительной пандемии коронавируса некоторые люди ни разу не болели. Ученые говорят, что причина в реакции иммунных клеток носа и активности гена раннего предупреждения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

В 2021 году, когда пандемия нарастала, группа британских учёных провела эксперимент. Они ввели 36 здоровым взрослым добровольцам, которые не болели COVID-19 и не были вакцинированы, низкую дозу вируса через нос.

У 16 участников исследования ученые изучали активность иммунных клеток в крови и слизистой носа. В результате было обнаружено, что добровольцы были распределены на три группы:

у шестерых развилась стойкая инфекция – они заболели;

трое получили временно положительные тесты на COVID-19;

в семи тестах всегда были отрицательными, но они имели сформированный иммунный ответ.

У людей из второй и третьей групп еще до контакта с ковидом был высокий уровень активности гена под названием HLA-DQA2. Это наблюдалось в клетках, сигнализирующих об опасности для иммунной системы.

Ученые заключили, что люди с высоким уровнем активности HLA-DQA2 могут иметь более эффективный иммунный ответ на COVID-19. Однако у них все же нет абсолютного иммунитета – некоторые добровольцы подхватили вирус после исследования.

У людей, получивших кратковременный положительный результат теста, ученые зафиксировали быстрый иммунный ответ в клетках носа (в течение суток после заражения) и более медленный иммунный ответ в клетках крови. В то же время у заболевших сразу реакция в носу была медленнее – в среднем через пять дней после контакта с вирусом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада переименует город Бровары в Бровари – народные депутаты внесли проект

Народный депутат Роман Лозинский предлагает переименовать город Бровары в Бровари.

Большая Палата Верховного Суда: подход, сформировавшийся в практике судов из-за новосформированных выводов БП ВС, нивелирует значение процедуры пересмотра заочного решения

Большая Палата Верховного Суда: новосформированный подход БП ВС вызвал многочисленные разногласия в применении норм процессуального права, которые с момента введения института заочного рассмотрения дела применялись судами по-другому, что не способствовало обеспечению единства судебной практики.

Сумма возмещения по гражданскому иску в уголовном производстве не обязательно должна совпадать с размером причиненного преступлением ущерба – Верховный Суд

Нанесенный преступлением ущерб как обстоятельство, влияющее на его квалификацию, и возмещение ущерба как способ защиты нарушенного гражданского права и компенсационный механизм отличаются по правовым последствиям – Верховный Суд.

Кабмин решит проблему, из-за которой члены семьи погибших военнослужащих не могут получить статус члена семьи погибшего Защитника Украины

Кабмин одобрил законопроект, решающий проблему, из-за которой раненые военнослужащие не могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны, а члены семей погибших военнослужащих – статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Кабмин создаст электронный Социальный реестр, где будут данные о получателях всех видов социальной помощи

Информацию о получателях всех видов социальной помощи, оказываемой государством, можно будет увидеть в электронном Социальном реестре.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси