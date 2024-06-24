Meta провела переговори з Apple щодо інтеграції своєї моделі штучного інтелекту в Apple Intelligence

Компанія прагне використати широку мережу дистрибуції Apple, зокрема через iPhone, подібно до того, як це робить App Store.

Техногіганти Apple і Meta провели переговори про потенційне партнерство з метою інтеграції генеративної моделі штучного інтелекту Meta в нещодавно анонсовану систему ШІ Apple Intelligence. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Вказується, що Meta прагне використати широку мережу дистрибуції Apple, зокрема через iPhone, подібно до того, як це робить App Store.

Видання підкреслює, що Apple оголосила про плани співпраці з партнерами для розширення можливостей Apple Intelligence. Зокрема, під час «Всесвітньої конференції розробників» (WWDC) компанія оголосила OpenAI своїм першим партнером.

«Ми хотіли почати з найкращого», – заявив керівник відділу програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі, назвавши ChatGPT найкращим вибором для користувачів на сьогодні. Федерігі також висловив зацікавленість в інтеграції ШІ Gemini від Google.

Крім переговорів з Google і Meta, стартапи Anthropic і Perplexity також ведуть переговори з Apple про інтеграцію своїх генеративних систем штучного інтелекту в Apple Intelligence.

Видання вказує, якщо Apple укладе угоди з цими партнерами, клієнти зможуть обирати, які зовнішні моделі ШІ використовувати поряд із внутрішніми системами Apple.

Переговори з Meta підкреслюють нові альянси, що формуються між великими технологічними компаніями в епоху штучного інтелекту. Оскільки технологія OpenAI вже вбудована в пристрої Microsoft і Apple, угода між Apple і Meta була б особливо помітною, враховуючи історію їхнього суперництва

У цих дискусіях компанії не прагнуть отримати гроші одна від одної. Натомість ШІ-компанії матимуть можливість продавати преміумпідписки через Apple Intelligence, а Apple отримуватиме частину доходу від підписки, подібно до моделі App Store.

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