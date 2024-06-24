У Києві та низці областей збільшили обсяг відключень світла

У Дніпропетровській області з 13:00 застосовано аварійні відключення.

Аварійні відключення електроенергії та підвищені обмеження споживання були введені з 13:00 до 23:00 у багатьох регіонах України. Про це повідомляє Укренерго.

З 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення електроенергії.

У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень.

Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

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