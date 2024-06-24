Адвокат жінки, яка забила молотом чоловіка, просив пом’якшити їй покарання: що вирішив суд

За словами захисника, жінка визнала вину, щиро розкаялася та має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, а злочин вчинила, захищаючись.

Хмельницький апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу на вирок жінці, яка забила молотом чоловіка. Про це повідомляє пресслужба суду.

Сімейна трагедія сталася увечері 30 червня 2023 року у селі Новоушицької територіальної громади: місцева мешканка після сварки взяла металевий молот й не менше 7 разів вдарила ним по голові свого чоловіка, котрий лежав на ліжку. Від отриманих травм той помер на місці події.

Кам`янець Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав жінку винною в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України) та, приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком (за крадіжку), остаточно засудив її до 10 років позбавлення волі.

Захисник подав апеляційну скаргу з проханням змінити вирок та пом’якшити обвинуваченій покарання до 7 років ув’язнення. Зауважив, що вона визнала вину та щиро розкаялася, активно сприяла у розкритті правопорушення, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей та міцні соціальні зв`язки, а злочин вчинила, захищаючись.

На думку апеляційного суду, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про призначення обвинуваченій покарання у виді позбавлення волі ближче до мінімальної межі санкції інкримінованого злочину, з його реальним відбуванням.

При призначенні покарання місцевий суд врахував, що жінка офіційно не працює, за місцем проживання характеризується негативно, у важких матеріально-побутових умовах виховувала трьох неповнолітніх дітей, разом з ними проживала її мати з інвалідністю, вчинила злочин під час іспитового строку. Суд також взяв до уваги й поведінку потерпілого, який зловживав алкоголем та періодично вчиняв домашнє насильство щодо дружини.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченій, суд визнав вчинення злочину жінкою щодо кривдника, який періодично вчиняв домашнє насильство. Обставинами, що обтяжують покарання, – рецидив злочинів, вчинення кримінального правопорушення щодо подружжя.

Колегія суддів уважає, що суд першої інстанції правомірно не врахував як обставину, що пом’якшує покарання, – щире каяття, позаяк, звертаючись до поліції, жінка повідомила не про вбивство, а про смерть чоловіка, котрий «ударився до металевої установки для чищення взуття». Під час затримання сказала, що захищалася, у суді – що ударився, впав і вона лиш раз вдарила його молотом.

ХАС констатував, що покарання обвинуваченій – обґрунтоване й призначене з дотриманням вимог кримінального законодавства України, а тому залишив без змін вирок місцевого суду, а апеляційну скаргу захисника обвинуваченої – без задоволення.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 680/624/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.