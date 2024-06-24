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Apple звинуватили у придушенні конкуренції в магазині додатків: компанії загрожує штраф від ЄС

14:30, 24 червня 2024
Це стало першим випадком, коли регулятори Євросоюзу застосували нові цифрові правила до техногіганта.
Apple звинуватили у придушенні конкуренції в магазині додатків: компанії загрожує штраф від ЄС
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Компанію Apple звинуватили у придушенні конкуренції у своєму магазині додатків. Це стало першим випадком, коли регулятори Євросоюзу застосували нові цифрові правила до техногіганта. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що регуляторні дії Єврокомісії підпадають під дію закону про цифрові ринки.

Якщо компанію визнають винною, їй загрожує штраф у розмірі до 10 відсотків її глобального річного доходу. Штрафи можуть зрости до 20 відсотків у разі повторного порушення, заявили в ЄС.

Попередні висновки комісії мають бути остаточно сформульовані протягом одного року з моменту початку офіційного розслідування в березні.

«Новим гаслом Apple має стати «діяти інакше». Сьогодні ми робимо подальші кроки, щоб переконатися, що Apple дотримується правил DMA», — зазначив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Єврокомісія також заявила, що розслідує, чи не порушує Apple правила блоку, встановлені для розробників.

Ці збори включають плату в розмірі 50 центів за кожне завантаження, яку компанії мають сплачувати, якщо їхнім додатком користуються понад 1 млн осіб.

У рамках нового розслідування щодо винагороди розробників Брюссель заявив, що вивчає, чи не накладає Apple занадто багато обмежень для користувачів на завантаження та встановлення альтернативних магазинів додатків.

Регулятори стурбовані обмеженнями, які Apple накладає на здатність розробників «вільно керувати своїми клієнтами».

Apple заявила, що «внесла низку змін для дотримання DMA у відповідь на відгуки розробників та Єврокомісії».

«Ми впевнені, що наш план відповідає закону, і, за нашими оцінками, понад 99 відсотків розробників платитимуть Apple таку ж або меншу винагороду за новими умовами ведення бізнесу, які ми створили», - заявили в компанії.

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