Apple обвинили в подавлении конкуренции в магазине приложений: компании грозит штраф от ЕС

Это стало первым случаем, когда регуляторы Евросоюза применили новые цифровые правила к техногиганту.

Компания Apple обвинили в подавлении конкуренции в своем магазине приложений. Это стало первым случаем, когда регуляторы Евросоюза применили новые цифровые правила к техногиганту. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что регуляторные действия Еврокомиссии подпадают под действие закона о цифровых рынках.

Если компания признается виновной, ей грозит штраф в размере до 10 процентов ее глобального годового дохода. Штрафы могут возрасти до 20 процентов при повторном нарушении, заявили в ЕС.

Предварительные выводы комиссии должны быть окончательно сформулированы в течение года с момента начала официального расследования в марте.

«Новым лозунгом Apple должно стать «действовать иначе». Сегодня мы делаем дальнейшие шаги, чтобы убедиться, что Apple соблюдает правила DMA», — отметил комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Еврокомиссия также заявила, что расследует, не нарушает ли Apple правила блока, установленные для разработчиков.

Эти сборы включают плату в размере 50 центов за каждую загрузку, которую компании должны платить, если их приложением пользуется более 1 млн человек.

В рамках нового расследования по вознаграждению разработчиков Брюссель заявил, что изучает, не накладывает ли Apple слишком много ограничений для пользователей на загрузку и установку альтернативных магазинов приложений.

Регуляторы озабочены ограничениями, которые Apple накладывает на способность разработчиков «свободно управлять своими клиентами».

Apple заявила, что «внесла ряд изменений для соблюдения DMA в ответ на отзывы разработчиков и Еврокомиссии».

«Мы уверены, что наш план соответствует закону, и, по нашим оценкам, более 99 процентов разработчиков будут платить Apple такое же или меньшее вознаграждение по новым условиям ведения бизнеса, которые мы создали», - заявили в компании.

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