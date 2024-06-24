Адвокат женщины, которая убила молотом мужа, просил смягчить ей наказание: что решил суд

По словам защиты, женщина признала вину, искренне раскаялась и имеет на содержании трех несовершеннолетних детей, а преступление совершила, защищаясь.

Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор женщине, убившей молотом мужчину. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Семейная трагедия произошла вечером 30 июня 2023 года в селе Новоушицкой территориальной громады: местная жительница после ссоры взяла металлический молот и не менее 7 раз ударила им по голове своего лежавшего на кровати мужа. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области признал женщину виновной в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины) и присоединив неотбытую часть наказания по предыдущему приговору (за кражу) окончательно приговорил ее к 10 годам лишения свободы.

Защитник подал апелляционную жалобу с просьбой изменить приговор и смягчить обвиняемой наказание до 7 лет тюрьмы. Заметил, что она признала вину и искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию правонарушения, имеет на содержании трех несовершеннолетних детей и крепкие социальные связи, а преступление совершила, защищаясь.

По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о назначении обвиняемой наказания в виде лишения свободы ближе к минимальному пределу санкции инкриминируемого преступления, с его реальным отбыванием.

При назначении наказания местный суд учел, что женщина официально не работает, по месту жительства характеризуется негативно, в тяжелых материально-бытовых условиях воспитывала трех несовершеннолетних детей, вместе с ними проживала ее мать с инвалидностью, совершила преступление во время испытательного срока. Суд также принял во внимание и поведение потерпевшего, злоупотреблявшего алкоголем и периодически совершавшего домашнее насилие в отношении жены.

Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемой, суд признал совершение преступления женщиной в отношении обидчика, который периодически совершал домашнее насилие. Обстоятельствами, отягчающими наказание – рецидив преступлений, совершение уголовного правонарушения в отношении супругов.

Коллегия судей считает, что суд первой инстанции правомерно не учел как смягчающее наказание обстоятельство – искреннее раскаяние, поскольку, обращаясь в полицию, женщина сообщила не об убийстве, а о смерти мужчины, который «ударился в металлическую установку для чистки обуви». Во время задержания сказала, что защищалась, в суде - что ударился, упал и она лишь раз ударила молотом.

ХАС констатировал, что наказание обвиняемой – обосновано и назначено с соблюдением требований уголовного законодательства Украины, поэтому оставил без изменений приговор местного суда, а апелляционную жалобу защитника обвиняемой – без удовлетворения.

С определением апелляционного суда по делу № 680/624/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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