В Киеве и ряде областей увеличили объем отключений света

В Днепропетровской области с 13:00 применены аварийные отключения.

Аварийные отключения электроэнергии и повышенные ограничения потребления были введены с 13:00 до 23:00 во многих регионах Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.

С 13:00 в Днепропетровской области применены аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях с 13:00 до 23:00 введен увеличенный объем ограничений.

Причина – недостаточная эффективность уже применяемых облэнерго мер ограничения потребления.

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