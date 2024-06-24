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Meta провела переговоры с Apple по интеграции своей модели искусственного интеллекта в Apple Intelligence

17:48, 24 июня 2024
Компания стремится использовать широкую сеть дистрибуции Apple, в частности, через iPhone, подобно тому, как это делает App Store.
Meta провела переговоры с Apple по интеграции своей модели искусственного интеллекта в Apple Intelligence
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Техногиганты Apple и Meta провели переговоры о потенциальном партнерстве в целях интеграции генеративной модели искусственного интеллекта Meta в недавно анонсированную систему ИИ Apple Intelligence. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Указывается, что Meta стремится использовать широкую сеть дистрибуции Apple, в частности, через iPhone, подобно тому, как это делает App Store.

Издание подчеркивает, что Apple объявила о планах сотрудничества с партнерами по расширению возможностей Apple Intelligence. В частности, во время Всемирной конференции разработчиков (WWDC) компания объявила OpenAI своим первым партнером.

«Мы хотели начать с лучшего», - заявил руководитель отдела программного обеспечения Apple Крейг Федериги, назвав ChatGPT лучшим выбором для пользователей на сегодня. Федериги также выразил заинтересованность в интеграции ИИ Gemini от Google.

Помимо переговоров с Google и Meta, стартапы Anthropic и Perplexity также ведут переговоры с Apple об интеграции своих генеративных систем искусственного интеллекта в Apple Intelligence.

Издание указывает, если Apple заключит соглашения с этими партнерами, клиенты смогут выбирать, какие внешние модели ИИ использовать наряду с внутренними системами Apple.

Переговоры с Meta подчеркивают новые альянсы, которые формируются между крупными технологическими компаниями в эпоху искусственного интеллекта. Поскольку технология OpenAI уже встроена в устройства Microsoft и Apple, соглашение между Apple и Meta было бы особенно заметным, учитывая историю их соперничества.

В этих дискуссиях компании не стремятся получить деньги друг от друга. Вместо этого ИИ-компании будут иметь возможность продавать премиум подписки через Apple Intelligence, а Apple будет получать часть дохода от подписки, подобно модели App Store.

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