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Ізраїль відтермінував запровадження обов'язкових платних електронних віз для в'їзду до країни

16:38, 26 липня 2024
Ізраїль відклав введення платних електронних віз для на п'ять місяців.
Ізраїль відтермінував запровадження обов'язкових платних електронних віз для в'їзду до країни
Джерело фото: REUTERS
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Ізраїль відкликав до 1 січня 2025 року запровадження обов'язкових платних електронних дозволів (ETA-IL) для в'їзду до країни.

Про це повідомило посольство України в Державі Ізраїль.

«За результатами проведеної посольством роботи Управлінням народонаселення та імміграції Держави Ізраїль відтерміновано на 5 місяців початок дії пілотного проєкту ETA-IL (електронна віза)», - зазначили у дипмісії.

Наразі досягнуто згоди, що громадяни України повинні будуть отримувати попередній дозвіл (ETA-IL ) на в’їзд в Ізраїль з 1 січня 2025 року.

«Просимо врахувати при плануванні подорожі до Ізраїлю», - додали у посольстві.

З 1 серпня цього року усі іноземні громадяни (у т.ч. громадяни України), які мають право на безвізовий в’їзд до Ізраїлю, мали би подавати заявки на отримання дозволу ETA-IL (електронна віза) для в'їзду до Ізраїлю на термін до 90 днів з туристичною або діловою метою через вебплатформу.

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