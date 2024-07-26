Израиль отсрочил введение обязательных платных электронных виз для въезда в страну

Израиль отложил введение платных электронных виз на пять месяцев.

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Израиль отозвал до 1 января 2025 года введение обязательных платных электронных разрешений (ETA-IL) для въезда в страну.

Об этом сообщило посольство Украины в Государстве Израиль.

«По результатам проведенной посольством работы Управлением народонаселения и иммиграции Государства Израиль отсрочено на 5 месяцев начало действия пилотного проекта ETA-IL (электронная виза)», - отметили в дипмиссии.

В настоящее время достигнуто соглашение, что граждане Украины должны будут получать предварительное разрешение (ETA-IL) на въезд в Израиль с 1 января 2025 года.

«Просим учесть при планировании поездки в Израиль», - добавили в посольстве.

С 1 августа этого года все иностранные граждане (в т.ч. граждане Украины), имеющие право на безвизовый въезд в Израиль, должны были бы подавать заявки на получение разрешения ETA-IL (электронная виза) для въезда в Израиль на срок до 90 дней в туристических или деловых целях через веб-платформу.

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