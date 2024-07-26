Внедорожник и недвижимость: у чиновника Нацполиции выявили необоснованных активов на 4,5 млн грн

Имущество должностное лицо и его жена купили в течение 2021-2023 годов.

В суд подан иск о взыскании необоснованных активов с должностного лица Национальной полиции почти на 4,5 млн грн. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В НАПК отметили, что во время мониторинга образа жизни были установлены признаки приобретения необоснованных активов у начальника отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины на почти 4,5 млн грн. Речь идет об имуществе, приобретенном им и его женой на протяжении 2021-2023 годов:

▪ квартиру в Киеве площадью 73,4 м2;

▪ 5 нежилых помещений;

▪ автомобиль LAND ROVER DISCOVERY 2013 г.в.

Так, в ходе проведения мониторинга установлено, что правоохранитель с женой приобрели квартиру свыше 3,6 млн грн.

Также он приобрел два нежилых помещения стоимостью более 66 тыс. грн, а его жена – три общей стоимостью более 113 тыс. грн.

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