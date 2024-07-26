Позашляховик та нерухомість: у посадовця Нацполіції виявили необґрунтованих активів на 4,5 млн грн

Майно посадовець та його дружина купили впродовж 2021-2023 років.

До суду подано позов про стягнення необґрунтованих активів з посадовця Національної поліції на майже 4,5 млн грн. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

У НАЗК зазначили, що під час моніторингу способу життя було встановлено ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України на майже 4,5 млн грн. Йдеться про майно, набуте ним та його дружиною впродовж 2021-2023 років:

▪ квартиру в Києві площею 73,4 м2;

▪ 5 нежитлових приміщень;

▪ автомобіль LAND ROVER DISCOVERY 2013 р.в.

Так, у ході проведення моніторингу встановлено, що правоохоронець з дружиною придбали квартиру за понад 3,6 млн грн.

Також він придбав два нежитлових приміщення вартістю понад 66 тис. грн, а його дружина – три загальною вартістю понад 113 тис. грн.

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