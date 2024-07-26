26 липня ЄС перерахує Україні 1,5 млрд євро доходів від заморожених активів рф, — Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що сьогодні Євросоюз передасть Україні 1,5 млрд євро доходів від заморожених активів рф. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі X.
«Сьогодні ми передаємо € 1,5 мільярда коштів від заморожених російських активів на оборону та відбудову України. Немає кращого символу чи використання грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя», - написала вона.
Раніше ми писали, що країни G7 до жовтня укладуть рамкову угоду про $50 млрд кредиту Україні за рахунок заморожених активів рф.
Нагадаємо, Саудівська Аравія пригрозила країнам G7, що продасть частину європейських облігацій у відповідь на конфіскацію активів рф.
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